В ОП призвали ввести систему борьбы с фейками в соцсетях

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Систему факт-чекинга постов пользователей в социальных сетях необходимо ввести в России в целях борьбы с фейк-ньюз, работать она должна на базе алгоритма, сообщил глава Комиссии Систему факт-чекинга постов пользователей в социальных сетях необходимо ввести в России в целях борьбы с фейк-ньюз, работать она должна на базе алгоритма, сообщил глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

"Необходимо ввести систему борьбы с фейками в российских социальных сетях. Facebook во всем мире уже активно внедряет систему факт-чекинга постов пользователей. Механизм должен работать не на основе личных предпочтений соцсети, а на базе алгоритма - достоверной информации: например, сличать сведения в почте пользователя и сводку с ленты информационных агентств", - говорится в презентации к выступлению Малькевича в рамках круглого стола "Борьба с фейками в сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.

Малькевич в своём выступлении также отметил, что несмотря на критику западных социальных сетей за вольное обращение модераторов с тем, что они считают дезинформацией, система проверки у них все же работает.