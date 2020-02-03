В ОП призвали ввести систему борьбы с фейками в соцсетях

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Систему факт-чекинга постов пользователей в социальных сетях необходимо ввести в России в целях борьбы с фейк-ньюз, работать она должна на базе алгоритма, сообщил глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Необходимо ввести систему борьбы с фейками в российских социальных сетях. Facebook во всем мире уже активно внедряет систему факт-чекинга постов пользователей. Механизм должен работать не на основе личных предпочтений соцсети, а на базе алгоритма - достоверной информации: например, сличать сведения в почте пользователя и сводку с ленты информационных агентств", - говорится в презентации к выступлению Малькевича в рамках круглого стола "Борьба с фейками в сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.
Малькевич в своём выступлении также отметил, что несмотря на критику западных социальных сетей за вольное обращение модераторов с тем, что они считают дезинформацией, система проверки у них все же работает.
"Она несовершенная, но они её хотя бы внедряют... А что происходит в российском сегменте? Подобной самоорганизации не существует пока что, к сожалению. Конечно, он не должен работать на основе личных предпочтений соцсетей. Должен быть алгоритм. Но он должен существовать.... Речь не идёт о том, чтобы сносить эти посты. Но вот заставка "частично ложная", "не до конца проверенная" (должна быть)", - отметил Малькевич.
29 ноября 2019, 16:37Роскомнадзор опубликовал список страниц, публикующих фейк-ньюс