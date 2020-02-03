В Кирове владелец ювелирных салонов и его жена разбились на снегоходе

По данным областного ГИБДД, происшествие произошло в субботу в 15:50 в Юрьянском районе в лесу в пяти километрах от автодороги Юрья — Великорецкое. Погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир, травмы получил восьмилетний мальчик, он госпитализирован. Как уточнили агентству в пресс-службе регионального ГИБДД, причиной происшествия, предположительно, стало то, что снегоход наехал на колодец, который не было видно под снегом.