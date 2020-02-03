Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

"С сегодняшнего дня Борщ Сергей Васильевич назначен директором", - сказал собеседник агентства.

До этого должность исполняющего обязанности директора Гидрометцентра занимал его экс-руководитель Роман Вильфанд. Он также является научным руководителем учреждения.

Новый глава Гидрометцентра родился в 1956 году, кандидат географических наук. До февраля 2020 года Борщ был заведующим отделом речных гидрологических прогнозов и заместителем директора Гидрометцентра России.