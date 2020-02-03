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https://ria.ru/20200203/1564188072.html
Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра
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РИА Новости

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

12:42 03.02.2020 (обновлено: 13:54 03.02.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинДиректор Гидрометцентра России Сергей Васильевич Борщ
Директор Гидрометцентра России Сергей Васильевич Борщ
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра России, сообщили РИА Новости в отделе кадров организации.
"С сегодняшнего дня Борщ Сергей Васильевич назначен директором", - сказал собеседник агентства.
До этого должность исполняющего обязанности директора Гидрометцентра занимал его экс-руководитель Роман Вильфанд. Он также является научным руководителем учреждения.
Новый глава Гидрометцентра родился в 1956 году, кандидат географических наук. До февраля 2020 года Борщ был заведующим отделом речных гидрологических прогнозов и заместителем директора Гидрометцентра России.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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