Тела погибших в Мценске граждан Турции отправили на родину

"Скорые едут одна за одной". Очевидцы – о ЧП на заводе в Мценске Взрыв произошел на заводе в городе Мценске Орловской области, число погибших возросло. В эфире радио Sputnik горожане рассказали о случившемся и об обстановке на месте ЧП.