Тела погибших в Мценске граждан Турции отправили на родину

По данным СУ СК по региону, 31 января на территории завода по производству металлических дверей и окон в Мценске произошел взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов. В результате взрыва обрушилась кровля строящегося цеха. Погибли пять человек, пострадали трое.
Представитель СУ СК по региону уточнила РИА Новости, что из пяти погибших двое - граждане Турции. По данным правительства региона, все трое пострадавших - тоже турки.
"Тела погибших граждан Турции отправлены на родину", - сказал представитель областного правительства.