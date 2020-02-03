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Тела погибших в Мценске граждан Турции отправили на родину
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РИА Новости

Тела погибших в Мценске граждан Турции отправили на родину

12:41 03.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Орловской областиМесто происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
© Фото : ГУ МЧС по Орловской области
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Тела погибших при взрыве паров лакокрасочных изделий на заводе в Орловской области граждан Турции отправлены на родину, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства в понедельник.
По данным СУ СК по региону, 31 января на территории завода по производству металлических дверей и окон в Мценске произошел взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов. В результате взрыва обрушилась кровля строящегося цеха. Погибли пять человек, пострадали трое.
Представитель СУ СК по региону уточнила РИА Новости, что из пяти погибших двое - граждане Турции. По данным правительства региона, все трое пострадавших - тоже турки.
"Тела погибших граждан Турции отправлены на родину", - сказал представитель областного правительства.
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
31 января, 12:42Сказано в эфире
"Скорые едут одна за одной". Очевидцы – о ЧП на заводе в МценскеВзрыв произошел на заводе в городе Мценске Орловской области, число погибших возросло. В эфире радио Sputnik горожане рассказали о случившемся и об обстановке на месте ЧП.
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Взрыв на заводе в Орловской областиСледственный комитет РФОрловская областьТурцияМценскПроисшествия
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