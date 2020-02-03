Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный курс евро на вторник вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала на 96,14 копейки, до 67,0065 рубля.
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 4 декабря 2019 года поднимался выше 64 рублей.
Стоимость нефти Brent снижается на 0,9%, до 56,13 доллара за баррель, ранее она обновила минимум с января прошлого года, опустившись до 55,44 доллара.