Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный курс евро на вторник вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных . Официальный курс евро на вторник вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала на 96,14 копейки, до 67,0065 рубля.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 4 декабря 2019 года поднимался выше 64 рублей.