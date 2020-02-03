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Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек
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РИА Новости

Официальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля, доллара — на 77 копеек

12:40 03.02.2020 (обновлено: 13:32 03.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный курс евро на вторник вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала на 96,14 копейки, до 67,0065 рубля.
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 4 декабря 2019 года поднимался выше 64 рублей.
Стоимость нефти Brent снижается на 0,9%, до 56,13 доллара за баррель, ранее она обновила минимум с января прошлого года, опустившись до 55,44 доллара.
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