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2020-02-03T12:41+0300
https://ria.ru/20200203/1564187891.html
Толстой рассказал, о чем Россия никогда не согласится с Советом Европы
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РИА Новости

Толстой рассказал, о чем Россия никогда не согласится с Советом Европы

12:41 03.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вопросы принадлежности Крыма, а также предоставления отдельных прав лицам нетрадиционной ориентации - темы, по которым Россия никогда не согласится с мнением Совета Европы, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой.
Зимняя сессия ПАСЕ прошла в Страсбурге с 27 по 31 января. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы России в ПАСЕ Толстой отметил, что большой интерес коллег-парламентариев вызвали внутриполитические события в России, в частности темы, озвученные в послании президента Федеральному собранию.
"Вы знаете, что закон о поправке в конституцию прошел первое чтение в Государственной Думе, и, естественно, очень много по этому поводу вопросов, трактовок и частых инсинуаций", - подчеркнул депутат.
По словам Толстого, недоброжелатели часто обвиняли Россию в том, что якобы не будут выполняться решения международных органов, а страна выходит из международной правовой системы. На самом деле, это неправда, подчеркнул он, отметив, что с принятием поправки правовая защищенность россиян, в том числе и в ЕСПЧ, не пострадает.

"Конечно, есть темы, по которым мы никогда и ни в чем не согласимся с постулатами Совета Европы: это тема Крыма, который был, есть и останется частью России и никак по-другому не будет, это часть нашей конституции; это тема каких-то отдельных прав, выделения в отдельные группы людей нетрадиционной ориентации, все, что связано с ЛГБТ - в этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий. Ну и, соответственно, целый ряд политизированных решений, который Европейский суд по правам человека себе позволил, поскольку Россия не участвовала в формировании этого суда на протяжении своего отсутствия в Парламентской ассамблее. Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом", - заявил Толстой.

Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
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Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
30 января, 15:05
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
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Петр ТолстойКрымРоссияПолитика
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