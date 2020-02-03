Толстой рассказал, о чем Россия никогда не согласится с Советом Европы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вопросы принадлежности Крыма, а также предоставления отдельных прав лицам нетрадиционной ориентации - темы, по которым Россия никогда не согласится с мнением Совета Европы, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой.
Зимняя сессия ПАСЕ прошла в Страсбурге с 27 по 31 января. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы России в ПАСЕ Толстой отметил, что большой интерес коллег-парламентариев вызвали внутриполитические события в России, в частности темы, озвученные в послании президента Федеральному собранию.
"Вы знаете, что закон о поправке в конституцию прошел первое чтение в Государственной Думе, и, естественно, очень много по этому поводу вопросов, трактовок и частых инсинуаций", - подчеркнул депутат.
По словам Толстого, недоброжелатели часто обвиняли Россию в том, что якобы не будут выполняться решения международных органов, а страна выходит из международной правовой системы. На самом деле, это неправда, подчеркнул он, отметив, что с принятием поправки правовая защищенность россиян, в том числе и в ЕСПЧ, не пострадает.
"Конечно, есть темы, по которым мы никогда и ни в чем не согласимся с постулатами Совета Европы: это тема Крыма, который был, есть и останется частью России и никак по-другому не будет, это часть нашей конституции; это тема каких-то отдельных прав, выделения в отдельные группы людей нетрадиционной ориентации, все, что связано с ЛГБТ - в этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий. Ну и, соответственно, целый ряд политизированных решений, который Европейский суд по правам человека себе позволил, поскольку Россия не участвовала в формировании этого суда на протяжении своего отсутствия в Парламентской ассамблее. Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом", - заявил Толстой.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".