Толстой рассказал, о чем Россия никогда не согласится с Советом Европы

"Конечно, есть темы, по которым мы никогда и ни в чем не согласимся с постулатами Совета Европы: это тема Крыма, который был, есть и останется частью России и никак по-другому не будет, это часть нашей конституции; это тема каких-то отдельных прав, выделения в отдельные группы людей нетрадиционной ориентации, все, что связано с ЛГБТ - в этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий. Ну и, соответственно, целый ряд политизированных решений, который Европейский суд по правам человека себе позволил, поскольку Россия не участвовала в формировании этого суда на протяжении своего отсутствия в Парламентской ассамблее. Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом", - заявил Толстой.