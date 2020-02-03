Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин присудил президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год, цитирует пресс-служба Кремля текст указа.

Согласно документу, премия присуждена Александру Вераксе, доктору психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ - "за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста"

Также лауреатом стал Сергей Макаров, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО - "за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники".