Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год, цитирует пресс-служба Кремля текст указа.
Согласно документу, премия присуждена Александру Вераксе, доктору психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ - "за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста"
Также лауреатом стал Сергей Макаров, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО - "за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники".
Кроме того, премия присуждена Марине Ширмановой, кандидату биологических наук, замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ - "за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo".
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