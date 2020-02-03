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Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых
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РИА Новости

Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых

12:39 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присудил президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год, цитирует пресс-служба Кремля текст указа.
Согласно документу, премия присуждена Александру Вераксе, доктору психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ - "за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста"
Также лауреатом стал Сергей Макаров, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО - "за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники".
Кроме того, премия присуждена Марине Ширмановой, кандидату биологических наук, замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ - "за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo".
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