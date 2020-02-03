Испанию в прошлом году посетили более миллиона российских туристов

МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Почти 84 миллиона иностранных туристов посетили Испанию в прошлом году, из них более миллиона — из России, свидетельствуют данные Национального института статистики.

В прошлом году Испания установила очередной рекорд по числу принимаемых туристов – 83,7 миллиона человек, это на 1,1 процента больше, чем в 2018 году. За год в этой стране побывали 1,3 миллиона отдыхающих из России – на 6,9 процента больше, чем в позапрошлом году.

Чаще всего в страну приезжали путешественники из Великобритании (18 миллионов), Германии (11,2 миллиона), Франции (11,1 миллиона).

Расходы туристов увеличились почти на три процента по сравнению с прошлым годом и составили 92,3 миллиарда евро.

Самыми посещаемыми направлениями стали Каталония (19,4 миллиона), Балеарские острова (13,7 миллиона) и Канары (13,1 миллиона).