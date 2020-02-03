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Туризм
2020-02-03T16:07+0300
https://ria.ru/20200203/1564187839.html
Испанию в прошлом году посетили более миллиона российских туристов
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РИА Новости

Испанию в прошлом году посетили более миллиона российских туристов

16:07 03.02.2020
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Почти 84 миллиона иностранных туристов посетили Испанию в прошлом году, из них более миллиона — из России, свидетельствуют данные Национального института статистики.
В прошлом году Испания установила очередной рекорд по числу принимаемых туристов – 83,7 миллиона человек, это на 1,1 процента больше, чем в 2018 году. За год в этой стране побывали 1,3 миллиона отдыхающих из России – на 6,9 процента больше, чем в позапрошлом году.
Чаще всего в страну приезжали путешественники из Великобритании (18 миллионов), Германии (11,2 миллиона), Франции (11,1 миллиона).
Расходы туристов увеличились почти на три процента по сравнению с прошлым годом и составили 92,3 миллиарда евро.
Самыми посещаемыми направлениями стали Каталония (19,4 миллиона), Балеарские острова (13,7 миллиона) и Канары (13,1 миллиона).
В Мадриде в 2019 году побывали 7,6 миллиона человек, что на семь процентов больше, чем в позапрошлом году.
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