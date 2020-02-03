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В Томске госпитализировали четырех прибывших из Китая
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РИА Новости

В Томске госпитализировали четырех прибывших из Китая

12:32 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в масках
Пассажиры в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в масках. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Четыре человека, недавно прибывших из Китая, в том числе три студента, госпитализированы в Томске с признаками ОРВИ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель управления Роспотребнадзора по Томской области.
"Четыре человека в течение последних двух недель вернулись из Китая. Это три студента и женщина. Все они госпитализированы с признаками ОРВИ", - сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства уточнил, что трое студентов являются гражданами Китая, обучающиеся в Томске. По женщине информация уточняется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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