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Глава Омской области поручил проверить ситуацию с отключением газа
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РИА Новости

Глава Омской области поручил проверить ситуацию с отключением газа

12:29 03.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться, почему на случай вынужденных отключений газа в трех районах региона у населения нет альтернативных источников тепла, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.
Отключения газа в Омской области начались в минувшую среду, 29 января. Без топлива в мороз остались 184 частных и многоквартирных дома в городе Таре с населением 28 тысяч человек. Власти Тарского района объявили режим ЧС, ситуацию стабилизировали только в минувшие выходные. По данным пресс-службы областного правительства, отключения газа произошли также в Знаменском и Тевризском районах из-за технических неполадок на скважине месторождения на территории региона: во всех трёх районах один и тот же поставщик газа, ОАО "Тевризнефтегаз". В пятницу, 31 января, на скважине до критически низких отметок упало давление. Ситуация повторяется ежегодно: в морозы увеличивается разбор топлива из-за чего и падает давление в газовой трубе, поясняет областное правительство.
"В Таре были отключены 310 частных абонентов, В Знаменке – 202 и в Тевризе – 151. Сегодня (3 февраля) уже на скважинах давление по 4 атмосферы, в ГРС на выходе – 2 и 2,4. Добыча (газа) увеличена, труба постепенно наполняется", - заявил министр промышленности Омской области Андрей Посаженников на аппаратном совещании у губернатора.
"Ситуация сложная. Повлиять на состояние скважины мы не можем. Соберите руководство всех трех районов, проведите детальный анализ обстановки – где и какие дома отключены или подпадают под отключение в случае дальнейшего снижения давления в газовой трубе в морозы. Особенно это касается многоквартирных домов, где нет альтернативных источников", - дал поручение первому заместителю и министрам губернатор Омской области.
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Как пояснил РИА Новости глава Знаменского района Александр Онуфриев, для того, чтобы не оставлять без тепла многоэтажки и стабилизировать падающее давление, приходилось отключать газ в частном секторе, где есть печное отопление. В правительстве региона такую ситуацию назвали недопустимой, губернатор считает, что у жильцов многоэтажек на случай отключения должны быть альтернативные источники тепла, например, конвекторы.
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ЖКХАлександр БурковОмская областьПроисшествия
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