Глава Омской области поручил проверить ситуацию с отключением газа

ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разобраться, почему на случай вынужденных отключений газа в трех районах региона у населения нет альтернативных источников тепла, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

Отключения газа в Омской области начались в минувшую среду, 29 января. Без топлива в мороз остались 184 частных и многоквартирных дома в городе Таре с населением 28 тысяч человек. Власти Тарского района объявили режим ЧС, ситуацию стабилизировали только в минувшие выходные. По данным пресс-службы областного правительства, отключения газа произошли также в Знаменском и Тевризском районах из-за технических неполадок на скважине месторождения на территории региона: во всех трёх районах один и тот же поставщик газа, ОАО "Тевризнефтегаз". В пятницу, 31 января, на скважине до критически низких отметок упало давление. Ситуация повторяется ежегодно: в морозы увеличивается разбор топлива из-за чего и падает давление в газовой трубе, поясняет областное правительство.

"В Таре были отключены 310 частных абонентов, В Знаменке – 202 и в Тевризе – 151. Сегодня (3 февраля) уже на скважинах давление по 4 атмосферы, в ГРС на выходе – 2 и 2,4. Добыча (газа) увеличена, труба постепенно наполняется", - заявил министр промышленности Омской области Андрей Посаженников на аппаратном совещании у губернатора.

"Ситуация сложная. Повлиять на состояние скважины мы не можем. Соберите руководство всех трех районов, проведите детальный анализ обстановки – где и какие дома отключены или подпадают под отключение в случае дальнейшего снижения давления в газовой трубе в морозы. Особенно это касается многоквартирных домов, где нет альтернативных источников", - дал поручение первому заместителю и министрам губернатор Омской области.