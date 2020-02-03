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Подмосковные врачи удалили у новорожденного гигантскую опухоль
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РИА Новости

Подмосковные врачи удалили у новорожденного гигантскую опухоль

12:26 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подмосковные врачи из Щелковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой весом 1180 граммов, в настоящее время малыш вместе с мамой находятся в отделении для выхаживания новорожденных и недоношенных детей, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
"Будущая мама узнала о диагнозе еще во время беременности. Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения, бережно извлекли малыша с минимальными повреждениями гигантской опухоли. Ее вес достиг почти половины от веса ребенка - 1180 граммов при весе новорожденного 3390 граммов", - говорится в сообщении.
В настоящее время ребенок вместе с мамой находятся в отделении для выхаживания новорожденных и недоношенных детей, набирает вес и готовится к выписке. В дальнейшем необходимо наблюдение у детского хирурга до 3 - 5 лет, добавили в ведомстве.
"Мы счастливы, что обратились за помощью именно в Щелковский перинатальный центр, где спасли нашего малыша. Спасибо огромное за ваш труд! Мы планируем и дальше наблюдаться в отделении у врачей вашего центра", - сказала молодая мама.
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