Подмосковные врачи удалили у новорожденного гигантскую опухоль

"Будущая мама узнала о диагнозе еще во время беременности. Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения, бережно извлекли малыша с минимальными повреждениями гигантской опухоли. Ее вес достиг почти половины от веса ребенка - 1180 граммов при весе новорожденного 3390 граммов", - говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок вместе с мамой находятся в отделении для выхаживания новорожденных и недоношенных детей, набирает вес и готовится к выписке. В дальнейшем необходимо наблюдение у детского хирурга до 3 - 5 лет, добавили в ведомстве.

"Мы счастливы, что обратились за помощью именно в Щелковский перинатальный центр, где спасли нашего малыша. Спасибо огромное за ваш труд! Мы планируем и дальше наблюдаться в отделении у врачей вашего центра", - сказала молодая мама.