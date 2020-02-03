РЖД подтвердили остановку пассажирского сообщения с КНДР

Ранее в понедельник о том, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР приостановлено на фоне вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.

"В соответствии с обращением министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года … о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР)…", - говорится в сообщении РЖД,

Речь идет о поездах № 652/651 Уссурийск – Туманган (формирования АО "ФПК") отправлением из Уссурийска с 3 февраля 2020 года и из Тумангана с 4 февраля 2020 года, беспересадочных вагонах Пхеньян – Москва (формирования железных дорог КНДР) отправлением из Пхеньяна с 3 февраля 2020 года и из Москвы с 12 февраля 2020 года, беспересадочных вагонов Пхеньян – Хабаровск (формирования железных дорог КНДР) отправлением из Пхеньяна с 19 февраля 2020 года и из Хабаровска с 21 февраля 2020 года, беспересадочных вагонах Москва – Туманган (формирования АО "ФПК") отправлением из Москвы с 5 февраля 2020 года и из Тумангана с 12 февраля 2020 года.