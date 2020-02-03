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РЖД подтвердили остановку пассажирского сообщения с КНДР
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РИА Новости

РЖД подтвердили остановку пассажирского сообщения с КНДР

12:26 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции "Красноярск
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РЖД подтвердили временную остановку пассажирского железнодорожного сообщения с КНДР на фоне ситуации с коронавирусом, следует из сообщения компании.
Ранее в понедельник о том, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР приостановлено на фоне вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.
"В соответствии с обращением министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года … о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР)…", - говорится в сообщении РЖД,
Речь идет о поездах № 652/651 Уссурийск – Туманган (формирования АО "ФПК") отправлением из Уссурийска с 3 февраля 2020 года и из Тумангана с 4 февраля 2020 года, беспересадочных вагонах Пхеньян – Москва (формирования железных дорог КНДР) отправлением из Пхеньяна с 3 февраля 2020 года и из Москвы с 12 февраля 2020 года, беспересадочных вагонов Пхеньян – Хабаровск (формирования железных дорог КНДР) отправлением из Пхеньяна с 19 февраля 2020 года и из Хабаровска с 21 февраля 2020 года, беспересадочных вагонах Москва – Туманган (формирования АО "ФПК") отправлением из Москвы с 5 февраля 2020 года и из Тумангана с 12 февраля 2020 года.
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"Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат", - добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыФедеральная пассажирская компанияРЖДКНДРРоссияВ мире
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