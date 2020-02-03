Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T12:23+0300
https://ria.ru/20200203/1564187077.html
На Кубани выразили готовность принять инвестфорум в Сочи в любое время
https://cdn21.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1036x0_80_0_0_bf82881936921740cc329634bbc440a2.jpg
РИА Новости

На Кубани выразили готовность принять инвестфорум в Сочи в любое время

12:23 03.02.2020
205
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Кубань готова принять Российский инвестиционный форум в Сочи, который премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести из-за ситуации с коронавирусом, в любое время, эта вынужденная мера не повлияет на работу региона с инвесторами, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В понедельник Мишустин по просьбе своего заместителя Татьяны Голиковой, сославшейся на тревожную ситуацию с распространением коронавируса в мире, предложил перенести форум, который было запланировано провести в Сочи с 12 по 14 февраля. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты и обсудить с ними возможные даты мероприятия.
"Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме", - заявил Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВениамин КондратьевкоронавирусыМихаил МишустинАнтон СилуановТатьяна ГоликоваСочиКраснодарский крайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума планирует принять заявление по коронавирусу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум
Пассажиры в масках
В Томске госпитализировали четырех прибывших из Китая
Андрей Клишас
В рабочей группе по Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ
Валерий Газзаев
Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
Агентство по страхованию вкладов
АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Дезинфекция пассажиров, прибывших из китайского города Ухань, в аэропорту имени Ханга Надима в Индонезии
Китай за два дня вернул из-за границы 399 жителей Уханя
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова рассказала о мобилизации специалистов в связи с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
Мишустин рассказал, чем займется Чернышенко в правительстве
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об инициативном бюджетировании
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Эвакуированных из Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу
Колонна турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб
Российские и турецкие военные поддерживают связь, заявили в ЦПВС
Сотрудники аэропорта Кадала досматривают багаж пассажиров
Почти 150 россиян эвакуировали из Китая через Приморье
Кадр из фильма Мулан
В Сети появился последний трейлер ремейка "Мулан"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Лента новостейМолния