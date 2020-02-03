На Кубани выразили готовность принять инвестфорум в Сочи в любое время

"Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме", - заявил Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба.