На Кубани выразили готовность принять инвестфорум в Сочи в любое время

КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Кубань готова принять Российский инвестиционный форум в Сочи, который премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести из-за ситуации с коронавирусом, в любое время, эта вынужденная мера не повлияет на работу региона с инвесторами, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В понедельник Мишустин по просьбе своего заместителя Татьяны Голиковой, сославшейся на тревожную ситуацию с распространением коронавируса в мире, предложил перенести форум, который было запланировано провести в Сочи с 12 по 14 февраля. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты и обсудить с ними возможные даты мероприятия.
"Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме", - заявил Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика