Эвакуированных из Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эвакуированных из китайского Уханя граждан Эвакуированных из китайского Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу в Эйндховен на юге страны, сообщает газета Dutch News

По данным издания, 15 граждан Нидерландов и 2 гражданина КНР прибыли в страну на автобусе в ночь на понедельник. Ранее они входили в группу из 250 человек, эвакуированных из Уханя в Марсель и Брюссель в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

Первоначально они были размещены на территории военной базы, но позднее им могут разрешить отправиться домой на 14-дневный карантин, при условии, если у них не будут выявлены симптомы заболевания, и с ними не проживают другие семьи.

"Граждане Нидерландов, которые прошлой ночью вылетели из Уханя, только что прибыли в Эйндховен. Я благодарю Францию и Китай за помощь в (организации - ред.) их поездки", - написал в Twitter глава МИД Нидерландов Стеф Блок.