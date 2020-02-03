Эвакуированных из Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эвакуированных из китайского Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу в Эйндховен на юге страны, сообщает газета Dutch News.
По данным издания, 15 граждан Нидерландов и 2 гражданина КНР прибыли в страну на автобусе в ночь на понедельник. Ранее они входили в группу из 250 человек, эвакуированных из Уханя в Марсель и Брюссель в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
Первоначально они были размещены на территории военной базы, но позднее им могут разрешить отправиться домой на 14-дневный карантин, при условии, если у них не будут выявлены симптомы заболевания, и с ними не проживают другие семьи.
"Граждане Нидерландов, которые прошлой ночью вылетели из Уханя, только что прибыли в Эйндховен. Я благодарю Францию и Китай за помощь в (организации - ред.) их поездки", - написал в Twitter глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.