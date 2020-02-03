В Сети появился последний трейлер ремейка "Мулан"

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Последний трейлер экранизации диснеевского мультфильма "Мулан" представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула, решающей игры Национальной футбольной лиги в США, . Последний трейлер экранизации диснеевского мультфильма "Мулан" представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула, решающей игры Национальной футбольной лиги в США, сообщает Independent.

Этот ролик стал одним из самых первых видео, которые показали во время матча.

В основе сюжета – классический диснеевский мультфильм 1998 года по мотивам китайской легенде о Хуа Мулан – женщине-воине из китайской истории.

Мулан (Лю Ифэй) готовится принять участие в битве вместо престарелого отца, поскольку по указу императора хотя бы один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды армии.

В мультфильме основного врага главной героини Бори Хана играет Джейсон Скотт Ли, на его стороне ведьма Сиан Ланг в исполнении Гун Ли.