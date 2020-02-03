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Культура
2020-02-03T19:12+0300
https://ria.ru/20200203/1564186810.html
В Лондоне прошла премия BAFTA: кто увеличил шансы на "Оскар"
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РИА Новости

В Лондоне прошла премия BAFTA: кто увеличил шансы на "Оскар"

19:12 03.02.2020
5411
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В это воскресенье в лондонском Королевском Альберт-холле состоялась церемония награждения лауреатов премии BAFTA за достижения в кино- и телеискусстве. Это событие называют еще "генеральной репетицией" перед "Оскаром". Как правило, обладатели "Бронзовой маски" Британской академии кино после становятся лауреатами американской награды. У кого понизился букмекерский коэффициент и увеличился шанс на престижную статуэтку, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer

Принц Уильям десять лет является президентом BAFTA.

Он вручил награду продюсеру Кэтлин Кэннеди (президент кинокомпании Lucasfilm) в номинации "Человек года". Эта категория считается высшей.

После торжественной части Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались со всеми лауреатами и гостями премии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
1 из 13

Принц Уильям десять лет является президентом BAFTA.

Он вручил награду продюсеру Кэтлин Кэннеди (президент кинокомпании Lucasfilm) в номинации "Человек года". Эта категория считается высшей.

После торжественной части Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались со всеми лауреатами и гостями премии.

© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Военная драма Сэма Мендеса "1917" получила сразу три "Бронзовые маски": за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучшую операторскую работу".

На фото (слева - направо): Каллум Макдугал (продюсер), исполнители главных ролей Дин-Чарльз Чапман и Джордж Маккей, Сэм Мендес (режиссер), Пиппа Харрис (продюсер), Кристи Уилсон-Кернс (сценарист), Марк Стронг (актер) и Эндрю Скотт (актер).

На церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
2 из 13

Военная драма Сэма Мендеса "1917" получила сразу три "Бронзовые маски": за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучшую операторскую работу".

На фото (слева - направо): Каллум Макдугал (продюсер), исполнители главных ролей Дин-Чарльз Чапман и Джордж Маккей, Сэм Мендес (режиссер), Пиппа Харрис (продюсер), Кристи Уилсон-Кернс (сценарист), Марк Стронг (актер) и Эндрю Скотт (актер).

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Хоакин Феникс продолжает собирать престижные кинонаграды за роль злодея Джокера в одноименном фильме Тодда Филиппса.

Он стал лауреатом премии BAFTA, а также "Золотого глобуса", "Премии Гильдии киноактеров", "Выбор критиков" и получил номинацию на "Оскар".

Актер Хоакин Феникс на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
3 из 13

Хоакин Феникс продолжает собирать престижные кинонаграды за роль злодея Джокера в одноименном фильме Тодда Филиппса.

Он стал лауреатом премии BAFTA, а также "Золотого глобуса", "Премии Гильдии киноактеров", "Выбор критиков" и получил номинацию на "Оскар".

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Все те же премии и номинация на "Оскар" есть у Рене Зеллвегер.

Только в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Джуди", где актриса перевоплотилась в Джуди Гарлэнд.

Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
4 из 13

Все те же премии и номинация на "Оскар" есть у Рене Зеллвегер.

Только в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Джуди", где актриса перевоплотилась в Джуди Гарлэнд.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Лора Дерн взяла "Бронзовую маску" как "Лучшая актриса второго плана" за работу в драме "Брачная история".

Актриса номинирована и на "Оскар".

Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
5 из 13

Лора Дерн взяла "Бронзовую маску" как "Лучшая актриса второго плана" за работу в драме "Брачная история".

Актриса номинирована и на "Оскар".

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Брэда Питта назвали "Лучшим актером второго плана" за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Однако он не смог присутствовать на церемонии "по семейным обстоятельствам".

Но речь подготовил и попросил ее зачитать коллегу по ленте Марго Робби.

"Привет, Великобритания! Слышал, ты теперь одинока. Добро пожаловать в клуб", — зачитала актриса шутку Питта о Brexit

Хоть все зрители в зале смеялись, он не забыл поблагодарить Британскую академию кино и Квентина Тарантино. Все-таки за эту работу Брэд Питт взял все серьезные кинонаграды. Остался только "Оскар".

Актриса Марго Робби на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
6 из 13

Брэда Питта назвали "Лучшим актером второго плана" за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Однако он не смог присутствовать на церемонии "по семейным обстоятельствам".

Но речь подготовил и попросил ее зачитать коллегу по ленте Марго Робби.

"Привет, Великобритания! Слышал, ты теперь одинока. Добро пожаловать в клуб", — зачитала актриса шутку Питта о Brexit

Хоть все зрители в зале смеялись, он не забыл поблагодарить Британскую академию кино и Квентина Тарантино. Все-таки за эту работу Брэд Питт взял все серьезные кинонаграды. Остался только "Оскар".

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Не было сюрприза и в категории "Лучший фильм на иностранном языке", этот приз опять получила лента "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.

Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
7 из 13

Не было сюрприза и в категории "Лучший фильм на иностранном языке", этот приз опять получила лента "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

В Британской академии кино "Лучшим документальным фильмом" выбрали работу Ваада Аль-Хатеаба "Для Самы".

Картина показывает Гражданскую войну в Сирии глазами молодой матери.

На церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
8 из 13

В Британской академии кино "Лучшим документальным фильмом" выбрали работу Ваада Аль-Хатеаба "Для Самы".

Картина показывает Гражданскую войну в Сирии глазами молодой матери.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer

Режиссер Тайка Вайтити стал лауреатом в номинации "Лучший адаптированный сценарий" за комедийную драму "Кролик Джоджо".

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
9 из 13

Режиссер Тайка Вайтити стал лауреатом в номинации "Лучший адаптированный сценарий" за комедийную драму "Кролик Джоджо".

© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Актер Майкл Уорд получил награду как "Восходящая звезда". Это единственная категория, где лауреатов выбирают зрители, а не члены киноакадемии.

Звезде сериала "Главарь" удалось обойти Аквафину ("Джуманджи: Новый уровень"), Джека Лаудена ("Дюнкерк", "Две королевы"), Кейтлин Девер ("Образование") и других.

Майкл Уорд на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
10 из 13

Актер Майкл Уорд получил награду как "Восходящая звезда". Это единственная категория, где лауреатов выбирают зрители, а не члены киноакадемии.

Звезде сериала "Главарь" удалось обойти Аквафину ("Джуманджи: Новый уровень"), Джека Лаудена ("Дюнкерк", "Две королевы"), Кейтлин Девер ("Образование") и других.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Энн Морган работала над пышными прическами главных героинь в фильме "Скандал", за что была отмечена призом за "Лучший грим и укладку волос"

Энн Морган на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
11 из 13

Энн Морган работала над пышными прическами главных героинь в фильме "Скандал", за что была отмечена призом за "Лучший грим и укладку волос"

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Несмотря на то, что Скарлетт Йоханнсон не получила "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая актриса второго плана", зато у нее было самое розовое и пушистое вечернее платье в пол.

Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
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Несмотря на то, что Скарлетт Йоханнсон не получила "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая актриса второго плана", зато у нее было самое розовое и пушистое вечернее платье в пол.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer

Наряд Шарлиз Терон, которая была номинирована за роль в фильме "Скандал", тоже получился элегантным и запоминающимся.

Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
13 из 13

Наряд Шарлиз Терон, которая была номинирована за роль в фильме "Скандал", тоже получился элегантным и запоминающимся.

© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
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КультураРене ЗеллвегерМарго РоббиТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыКейт МиддлтонСкарлетт ЙоханссонХоакин ФениксШарлиз ТеронСэмюэль МендесBAFTAБрэд Питт (Уильям Бредли)Великобритания
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