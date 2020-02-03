В Лондоне прошла премия BAFTA: кто увеличил шансы на "Оскар"

Принц Уильям десять лет является президентом BAFTA.
Он вручил награду продюсеру Кэтлин Кэннеди (президент кинокомпании Lucasfilm) в номинации "Человек года". Эта категория считается высшей.
После торжественной части Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались со всеми лауреатами и гостями премии.
Принц Уильям десять лет является президентом BAFTA.
Он вручил награду продюсеру Кэтлин Кэннеди (президент кинокомпании Lucasfilm) в номинации "Человек года". Эта категория считается высшей.
После торжественной части Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались со всеми лауреатами и гостями премии.
Военная драма Сэма Мендеса "1917" получила сразу три "Бронзовые маски": за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучшую операторскую работу".
На фото (слева - направо): Каллум Макдугал (продюсер), исполнители главных ролей Дин-Чарльз Чапман и Джордж Маккей, Сэм Мендес (режиссер), Пиппа Харрис (продюсер), Кристи Уилсон-Кернс (сценарист), Марк Стронг (актер) и Эндрю Скотт (актер).
Военная драма Сэма Мендеса "1917" получила сразу три "Бронзовые маски": за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучшую операторскую работу".
На фото (слева - направо): Каллум Макдугал (продюсер), исполнители главных ролей Дин-Чарльз Чапман и Джордж Маккей, Сэм Мендес (режиссер), Пиппа Харрис (продюсер), Кристи Уилсон-Кернс (сценарист), Марк Стронг (актер) и Эндрю Скотт (актер).
Хоакин Феникс продолжает собирать престижные кинонаграды за роль злодея Джокера в одноименном фильме Тодда Филиппса.
Он стал лауреатом премии BAFTA, а также "Золотого глобуса", "Премии Гильдии киноактеров", "Выбор критиков" и получил номинацию на "Оскар".
Хоакин Феникс продолжает собирать престижные кинонаграды за роль злодея Джокера в одноименном фильме Тодда Филиппса.
Он стал лауреатом премии BAFTA, а также "Золотого глобуса", "Премии Гильдии киноактеров", "Выбор критиков" и получил номинацию на "Оскар".
Все те же премии и номинация на "Оскар" есть у Рене Зеллвегер.
Только в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Джуди", где актриса перевоплотилась в Джуди Гарлэнд.
Все те же премии и номинация на "Оскар" есть у Рене Зеллвегер.
Только в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Джуди", где актриса перевоплотилась в Джуди Гарлэнд.
Лора Дерн взяла "Бронзовую маску" как "Лучшая актриса второго плана" за работу в драме "Брачная история".
Актриса номинирована и на "Оскар".
Лора Дерн взяла "Бронзовую маску" как "Лучшая актриса второго плана" за работу в драме "Брачная история".
Актриса номинирована и на "Оскар".
Брэда Питта назвали "Лучшим актером второго плана" за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".
Однако он не смог присутствовать на церемонии "по семейным обстоятельствам".
Но речь подготовил и попросил ее зачитать коллегу по ленте Марго Робби.
"Привет, Великобритания! Слышал, ты теперь одинока. Добро пожаловать в клуб", — зачитала актриса шутку Питта о Brexit
Хоть все зрители в зале смеялись, он не забыл поблагодарить Британскую академию кино и Квентина Тарантино. Все-таки за эту работу Брэд Питт взял все серьезные кинонаграды. Остался только "Оскар".
Брэда Питта назвали "Лучшим актером второго плана" за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".
Однако он не смог присутствовать на церемонии "по семейным обстоятельствам".
Но речь подготовил и попросил ее зачитать коллегу по ленте Марго Робби.
"Привет, Великобритания! Слышал, ты теперь одинока. Добро пожаловать в клуб", — зачитала актриса шутку Питта о Brexit
Хоть все зрители в зале смеялись, он не забыл поблагодарить Британскую академию кино и Квентина Тарантино. Все-таки за эту работу Брэд Питт взял все серьезные кинонаграды. Остался только "Оскар".
Не было сюрприза и в категории "Лучший фильм на иностранном языке", этот приз опять получила лента "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Не было сюрприза и в категории "Лучший фильм на иностранном языке", этот приз опять получила лента "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо.
В Британской академии кино "Лучшим документальным фильмом" выбрали работу Ваада Аль-Хатеаба "Для Самы".
Картина показывает Гражданскую войну в Сирии глазами молодой матери.
В Британской академии кино "Лучшим документальным фильмом" выбрали работу Ваада Аль-Хатеаба "Для Самы".
Картина показывает Гражданскую войну в Сирии глазами молодой матери.
Режиссер Тайка Вайтити стал лауреатом в номинации "Лучший адаптированный сценарий" за комедийную драму "Кролик Джоджо".
Режиссер Тайка Вайтити стал лауреатом в номинации "Лучший адаптированный сценарий" за комедийную драму "Кролик Джоджо".
Актер Майкл Уорд получил награду как "Восходящая звезда". Это единственная категория, где лауреатов выбирают зрители, а не члены киноакадемии.
Звезде сериала "Главарь" удалось обойти Аквафину ("Джуманджи: Новый уровень"), Джека Лаудена ("Дюнкерк", "Две королевы"), Кейтлин Девер ("Образование") и других.
Актер Майкл Уорд получил награду как "Восходящая звезда". Это единственная категория, где лауреатов выбирают зрители, а не члены киноакадемии.
Звезде сериала "Главарь" удалось обойти Аквафину ("Джуманджи: Новый уровень"), Джека Лаудена ("Дюнкерк", "Две королевы"), Кейтлин Девер ("Образование") и других.
Энн Морган работала над пышными прическами главных героинь в фильме "Скандал", за что была отмечена призом за "Лучший грим и укладку волос"
Энн Морган работала над пышными прическами главных героинь в фильме "Скандал", за что была отмечена призом за "Лучший грим и укладку волос"
Несмотря на то, что Скарлетт Йоханнсон не получила "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая актриса второго плана", зато у нее было самое розовое и пушистое вечернее платье в пол.
Несмотря на то, что Скарлетт Йоханнсон не получила "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая актриса второго плана", зато у нее было самое розовое и пушистое вечернее платье в пол.
Наряд Шарлиз Терон, которая была номинирована за роль в фильме "Скандал", тоже получился элегантным и запоминающимся.
Наряд Шарлиз Терон, которая была номинирована за роль в фильме "Скандал", тоже получился элегантным и запоминающимся.