Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Великобритании сообщило, что выделит более 26 миллионов долларов на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекционных заболеваний.

"Новые финансовые средства выделяются на работы по разработке новых вакцин против эпидемий, в том числе на три новые программы по созданию вакцин против нового коронавируса 2019-nCoV", - говорится в заявлении.

Средства будут использоваться Коалицией по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По словам главы CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.