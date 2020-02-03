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Власти Крыма объяснили отставку главы Керчи
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РИА Новости

Власти Крыма объяснили отставку главы Керчи

12:16 03.02.2020
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
КЕРЧЬ, 3 фев - РИА Новости. Отставка главы Керченского горсовета и ее заместителя на фоне скандала с поздравлением блокадников связана с допущенными чиновниками существенными ошибками, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Депутаты Керченского горсовета в понедельник досрочно прекратили полномочия председателя горсовета Маи Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в действиях чиновников Керчи, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла, а "это была глупость", за которую увольняют.
"Поздравление блокадников - это было действительно важное и нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели, по содержанию и по сути его проведения были допущены существенные ошибки. Так делать нельзя. Если мы идем к нашим уважаемым ветеранам, тем более таким, как блокадники, которые пережили невероятные мучения, нужно быть более внимательными, уважительными и ответственными", - сказал журналистам Фикс.
По его мнению, ошибки при поздравлении блокадников были допущены без злого умысла, а в связи с небольшим опытом государственной службы.
"Если мы идем к ветерану, то нужно идти без пиара. Нужно искренне придти, посидеть, поговорить. Быть самим собой в этой истории", - сказал Фикс.
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Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.
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