Власти Крыма объяснили отставку главы Керчи

"Поздравление блокадников - это было действительно важное и нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели, по содержанию и по сути его проведения были допущены существенные ошибки. Так делать нельзя. Если мы идем к нашим уважаемым ветеранам, тем более таким, как блокадники, которые пережили невероятные мучения, нужно быть более внимательными, уважительными и ответственными", - сказал журналистам Фикс.