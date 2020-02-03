Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

БРЯНСК, 3 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
"Вчера была избрана мера пресечения в отношении заместителя директора школы в виде заключения под стражу, вчера же было предъявлено обвинение. Еще возбуждено одно дело по части 3 п. а статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего)", - сказала Котова.
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По ее словам, замдиректора школы был задержан 31 января, в тот же момент было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом ") и по части 1 статьи 135 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста").
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, отметили в СК.
Как пояснили представители пресс-службы областного правительства, задержанный заместитель директора в настоящий момент еще не уволен, поскольку все документы изъяты для проведения следственных действий.
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