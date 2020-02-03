Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T12:15+0300
https://ria.ru/20200203/1564186688.html
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

12:15 03.02.2020
741
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 3 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
"Вчера была избрана мера пресечения в отношении заместителя директора школы в виде заключения под стражу, вчера же было предъявлено обвинение. Еще возбуждено одно дело по части 3 п. а статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего)", - сказала Котова.
Колония строгого режима (ИК-3) во Владимире
14 января, 16:54
Педофил, насиловавший дочь, отправлен в колонию на 14 лет
По ее словам, замдиректора школы был задержан 31 января, в тот же момент было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом ") и по части 1 статьи 135 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста").
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, отметили в СК.
Как пояснили представители пресс-службы областного правительства, задержанный заместитель директора в настоящий момент еще не уволен, поскольку все документы изъяты для проведения следственных действий.
Прохожие спасли 9-летнюю девочку от похитителя
26 ноября 2019, 15:20
Житель Иркутска, спасший девочку от педофила, оценил свой поступок
1720111
Обсудить 0
Следственный комитет РФИвановская областьБрянскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Сотрудник полиции
В Кирове владелец ювелирных салонов и его жена разбились на снегоходе
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге завершили расследование убийства активистки Григорьевой
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Владимир Зеленский
Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины
В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38
В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД
Врач в одном из больничных отделений
Врач рассказал о состоянии подростка, раненного под Волгоградом
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Московское метро
В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина
Власти Крыма объяснили отставку главы Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Сирийские военные в провинции Идлиб
Эксперт: гибель турецких военных в Идлибе не вызовет крупный конфликт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Лента новостейМолния