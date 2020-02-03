Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

"Вчера была избрана мера пресечения в отношении заместителя директора школы в виде заключения под стражу, вчера же было предъявлено обвинение. Еще возбуждено одно дело по части 3 п. а статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего)", - сказала Котова.

По ее словам, замдиректора школы был задержан 31 января, в тот же момент было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом ") и по части 1 статьи 135 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста").