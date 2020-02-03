Власти Забайкалья обратились в ФАС из-за цен на медицинские маски

"У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру уже продавали за 10 рублей. В этой связи мы просили бы органы ФАС помочь в части соблюдения ценовой надбавки", - сказала Ванчикова на заседании правительства.

Она подчеркнула, что рост цен происходит на фоне дефицита масок, что связано со вспышками заболеваемости ОРВИ и гриппом. "У производителей на территории Российской Федерации нет возможности обеспечить нас по заявкам, которые поданы от аптечных организаций. Заявки будут удовлетворяться в марте-апреле. Мы направляем производителям письма об ускорении процедуры поставки", - сказала Ванчикова.