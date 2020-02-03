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Власти Забайкалья обратились в ФАС из-за цен на медицинские маски
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РИА Новости

Власти Забайкалья обратились в ФАС из-за цен на медицинские маски

12:14 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Забайкальского края обратилось к Федеральной антимонопольной службе в связи с информацией о почти десятикратном росте цен на медицинские маски в регионе, сообщила вице-премьер Аягма Ванчикова.
"У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру уже продавали за 10 рублей. В этой связи мы просили бы органы ФАС помочь в части соблюдения ценовой надбавки", - сказала Ванчикова на заседании правительства.
Она подчеркнула, что рост цен происходит на фоне дефицита масок, что связано со вспышками заболеваемости ОРВИ и гриппом. "У производителей на территории Российской Федерации нет возможности обеспечить нас по заявкам, которые поданы от аптечных организаций. Заявки будут удовлетворяться в марте-апреле. Мы направляем производителям письма об ускорении процедуры поставки", - сказала Ванчикова.
По данным управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, в регионе за неделю заболеваемость ОРВИ в целом выросла на 165%, а среди школьников - на 258%. В школах Читы действует карантин, все культурные массовые мероприятия в Забайкалье отменены.
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