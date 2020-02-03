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В Приморье потерявшая из-за пожара жилье многодетная семья получит дом
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РИА Новости

В Приморье потерявшая из-за пожара жилье многодетная семья получит дом

12:11 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Многодетная семья, потерявшая из-за пожара жилье в селе Владимиро-Александровском Партизанского района Приморья, получит новый дом и всю необходимую помощь, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства – министр образования Приморья Наталья Бондаренко.
Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровского – мать, воспитывающая девять детей, - рассказала РИА Новости, что ее семья осталась без дома из-за пожара.
Сотрудник МЧС РФ
Вчера, 15:16
Многодетной семье, потерявшей дом при пожаре в Приморье, окажут помощь
"Семье предоставили временный дом, который временно пустовал, помещение не отапливалось. Завтра туда заходит ремонтная бригада", - сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства – министр образования Приморья Наталья Бондаренко.
Она добавила, что после ремонта многодетная семья сможет переехать.
"Решается вопрос о покупке нового или строительстве дома на старом месте. Губернатор вчера дал поручение проработать этот вопрос", - отметила Бондаренко.
Она сообщила, что власти оказывают помощь в восстановлении сгоревших документов. Работа будет проведена оперативно, так как 10 февраля один из детей отправляется на лечение в санаторий. К этому времени документы должны быть готовы.
Для ребенка, страдающего ДЦП, будет закуплена ортопедическая обувь.
Один из детей занимается музыкой, ему на этой неделе купят гитару, чтобы ребёнок смог продолжить занятия. Власти также сообщили, что местный предприниматель подарил детям рюкзаки, канцелярию для школы.
Ранее РИА Новости сообщало, что жители края, как только узнали о происшествии, объявили сбор вещей, продуктов, одежды. Многие переводили деньги, чтобы помочь многодетной семье. Безвозмездно предложили временно пожить в доме в соседнем селе, чтобы у Натальи Желомко была возможность возить детей в школу и кружки. Один из приморцев привёз мясо, полицейские Партизанского района привезли три машины вещей, которые собрали приморцы.
Детский омбудсмен также держит ситуацию на контроле. СК из-за пожара начал доследственную проверку и готов оказать юридическую помощь.
Жилой дом в селе
Вчера, 06:34
В Приморье многодетная мать рассказала, как ее семья осталась без дома
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