В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Свыше 700 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 720 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 161 человек (женщин – 48, детей – 82), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 559 человек (женщин – 168, детей – 285)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 779 беженцев.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,7 гектара территории. Специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России