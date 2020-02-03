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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T12:05+0300
https://ria.ru/20200203/1564186027.html
В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана

12:05 03.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Свыше 700 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 720 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 161 человек (женщин – 48, детей – 82), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 559 человек (женщин – 168, детей – 285)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 779 беженцев.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,7 гектара территории. Специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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