СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

УФА, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла 1 февраля в Бирске, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"В следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в квартире тела 19-летнего парня без видимых телесных повреждений, а также о гибели 14-летней девочки в больнице, которую доставили из этой же квартиры. Следователи выясняют причину гибели людей, проверяют исправность отопительного оборудования в квартире. Допрашивается хозяин жилья и другие свидетели", - сообщает СУСК.
ГТРК "Башкортостан" сообщает, что инцидент произошел в съёмной квартире, по одной из версий в ней была неисправна вентиляция.
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