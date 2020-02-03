СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

"В следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в квартире тела 19-летнего парня без видимых телесных повреждений, а также о гибели 14-летней девочки в больнице, которую доставили из этой же квартиры. Следователи выясняют причину гибели людей, проверяют исправность отопительного оборудования в квартире. Допрашивается хозяин жилья и другие свидетели", - сообщает СУСК.