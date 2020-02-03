Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T12:34+0300
https://ria.ru/20200203/1564185825.html
Китайских туристов начали вывозить из Италии
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564118750_0:257:3047:1971_1036x0_80_0_0_71dad83b991f4a7939f5704c50e9db65.jpg
РИА Новости

Китайских туристов начали вывозить из Италии

12:01 03.02.2020 (обновлено: 12:34 03.02.2020)
551
© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
РИМ, 3 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Первый рейс для эвакуации китайских туристов в Италии приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Об организации воздушного моста в воскресенье сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Борелли, который был назначен комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения. Его в пятницу ввел Совет министров в связи с распространением нового типа коронавируса.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
31 января, 13:42
В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Лайнер из Тайбэя прибыл в Рим в 6.00. Он стал первым из пяти рейсов, запланированных авиакомпанией China Airlines. Всего же эвакуировать в Китай планируется около 3 тысяч граждан страны.
Позднее в понедельник на военной базе Пратика-ди-Маре должен приземлиться рейс с почти 60 итальянцами, пожелавшими вернуться из района Уханя.
В четверг итальянские власти подтвердили заражение новым типом коронавируса у двух госпитализированных в Риме китайских туристов. В этой связи управление гражданской авиации объявило о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов. По словам Борелли, под наблюдением находятся также и пересадочные рейсы из Китая, в том числе из стран шенгенской зоны.
Пожилая пара китайских туристов находится в институте инфекционных заболеваний Spallanzani, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
11:42
Голикова рассказала о мобилизации специалистов в связи с коронавирусом
220010
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаВОЗКитайИталияВ мире
Рекомендуем
Дезинфекция пассажиров, прибывших из китайского города Ухань, в аэропорту имени Ханга Надима в Индонезии
Китай за два дня вернул из-за границы 399 жителей Уханя
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
В Китай для борьбы с коронавирусом прибыла международная помощь
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Эвакуированных из Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу
Здание Государственной Думы РФ
Госдума планирует принять заявление по коронавирусу
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
Великобритания выделит $26 миллионов на вакцину от коронавируса
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова рассказала о мобилизации специалистов в связи с коронавирусом
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Полицейская машина
В Новой Зеландии почти 400 человек заблокированы из-за затопления
Люди в защитных медицинских масках
На Сахалине вернувшихся из Китая туристов отправляют на больничный
Пассажиры в масках
В Томске госпитализировали четырех прибывших из Китая
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Лента новостейМолния