Китайских туристов начали вывозить из Италии

РИМ, 3 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Первый рейс для эвакуации китайских туристов в Первый рейс для эвакуации китайских туристов в Италии приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Об организации воздушного моста в воскресенье сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Борелли, который был назначен комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения. Его в пятницу ввел Совет министров в связи с распространением нового типа коронавируса

Лайнер из Тайбэя прибыл в Рим в 6.00. Он стал первым из пяти рейсов, запланированных авиакомпанией China Airlines. Всего же эвакуировать в Китай планируется около 3 тысяч граждан страны.

Позднее в понедельник на военной базе Пратика-ди-Маре должен приземлиться рейс с почти 60 итальянцами, пожелавшими вернуться из района Уханя.

В четверг итальянские власти подтвердили заражение новым типом коронавируса у двух госпитализированных в Риме китайских туристов. В этой связи управление гражданской авиации объявило о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов. По словам Борелли, под наблюдением находятся также и пересадочные рейсы из Китая, в том числе из стран шенгенской зоны.

Пожилая пара китайских туристов находится в институте инфекционных заболеваний Spallanzani, их состояние оценивается как удовлетворительное.