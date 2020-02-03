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Религия и мировоззрение
2020-02-03T12:01+0300
https://ria.ru/20200203/1564185763.html
Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции России
https://cdn22.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:264:2703:1784_1036x0_80_0_0_d2a0168e40f6e482b90ddc6e75c741fc.jpg
РИА Новости

Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции России

12:01 03.02.2020
495
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ вклад традиционных религий в "исторический, патриотический и нравственный фундамент России".
"Мы предложили рассмотреть возможность закрепить (в преамбуле конституции - ред.) вклад традиционных религий в исторический, патриотический и нравственный фундамент России", - сказал Крганов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Вчера, 00:52Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
13200456
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Религия и мировоззрениеАльбир КргановРоссия сегодняКонституция РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
В конституции уже все отражено, РФ светское государство и закреплена свобода воли, дальше занимайтесь своей паствой сами и не лезьте в государственные дела и дела тех кто в вас посредниках не нуждается.
3 февраля, 12:04
Zakharov Denis
1000002
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