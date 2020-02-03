Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции России

"Мы предложили рассмотреть возможность закрепить (в преамбуле конституции - ред.) вклад традиционных религий в исторический, патриотический и нравственный фундамент России", - сказал Крганов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".