Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Идлиб – восемь, Хама – восемь, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел пять гуманитарных акций: в населенных пунктах Тави-Эль-Омар-Эль-Ганим, Маарет-Муслимия и Шейх-Хасан провинции Ракка выдано по 250 продовольственных наборов, весом по 0,913 тонны. Кроме того, по 250 наборов выдано в населенном пункте Бакерван провинции Хасеке, а также в населенном пункте Кум-Эль-Весия провинции Эль-Кунейтра.