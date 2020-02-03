Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T12:00+0300
https://ria.ru/20200203/1564185712.html
Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:00 03.02.2020
184
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 нарушений, Турция - 5, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Идлиб – восемь, Хама – восемь, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел пять гуманитарных акций: в населенных пунктах Тави-Эль-Омар-Эль-Ганим, Маарет-Муслимия и Шейх-Хасан провинции Ракка выдано по 250 продовольственных наборов, весом по 0,913 тонны. Кроме того, по 250 наборов выдано в населенном пункте Бакерван провинции Хасеке, а также в населенном пункте Кум-Эль-Весия провинции Эль-Кунейтра.
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
11:51
В России отреагировали на атаку турецких войск в Сирии
000011
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб
Российские и турецкие военные поддерживают связь, заявили в ЦПВС
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
ЦПВС не зафиксировал удары ВВС Турции по сирийским войскам
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана
Владимир Зеленский
Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины
Максим Сурайкин
"Коммунисты России" выступили против упоминания религии в Конституции
Подразделения сирийской армии
В МИД Ирана оценили развитие ситуации в Сирии
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции России
Колонна турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб
ЦПВС: турецкие войска не уведомили Россию о передвижениях в Идлибе
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС и войск ПВО
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
В Кремле озабочены активностью террористических группировок в Идлибе
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Китайских туристов начали вывозить из Италии
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Эвакуированных из Уханя граждан Нидерландов доставили на военную базу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Лента новостейМолния