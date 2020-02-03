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Экс-глава Керчи сожалеет, что в ее акции "увидели только гардероб"
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РИА Новости

Экс-глава Керчи сожалеет, что в ее акции "увидели только гардероб"

11:57 03.02.2020 (обновлено: 11:59 03.02.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи. Архивное фото
КЕРЧЬ, 3 фев - РИА Новости. Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, ушедшая в отставку на фоне скандала с "поздравлением" блокадников города, заявила, что не чувствует своей вины в случившемся и сожалеет, что общественность увидела в акции доброй воли только "гардероб".
Депутаты Керченского горсовета в понедельник досрочно прекратили полномочия Хужиной в связи с отставкой по собственному желанию.
"Я солдат и выполнила приказ, который мне дали (написать заявление об отставке - ред.). Я не считаю себя виноватой. Я как помогала блокадницам, узникам концлагерей, детям войны, так и буду помогать. Я пришла к людям как человек, а не как чиновник и не как политик. Просто как человек, который пришел и познакомился с каждым, каждого взял за руку и сказал, что теперь вы под защитой. И они почувствовали защиту и внимание. Цветы и караимские пироги были приобретены за личный счет, никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб", - сказала журналистам Хужина.
Хужина подчеркнула, что остается депутатом горсовета и секретарем городской организации партии "Единая Россия".
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Хужина руководила горсоветом четыре месяца. Решение по ее дальнейшим планам пока не принято.

"Я не политик, я врач. Не получилось у меня этого. Я хотела помочь городу", - сказала Хужина.

Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.
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