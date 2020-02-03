Экс-глава Керчи сожалеет, что в ее акции "увидели только гардероб"

"Я солдат и выполнила приказ, который мне дали (написать заявление об отставке - ред.). Я не считаю себя виноватой. Я как помогала блокадницам, узникам концлагерей, детям войны, так и буду помогать. Я пришла к людям как человек, а не как чиновник и не как политик. Просто как человек, который пришел и познакомился с каждым, каждого взял за руку и сказал, что теперь вы под защитой. И они почувствовали защиту и внимание. Цветы и караимские пироги были приобретены за личный счет, никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб", - сказала журналистам Хужина.