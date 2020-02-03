Китай за два дня вернул из-за границы 399 жителей Уханя

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Власти Китая на фоне распространения нового типа коронавируса за два вернули из-за границы на родину 399 жителей Уханя, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуан Чуньин.
На прошлой неделе власти приняли решение направить чартерные рейсы и вернуть жителей Уханя, находящихся за границей.
"В последнее время из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, некоторые туристы их провинции Хубэй и особенно из города Ухань, находясь за границей, столкнулись со сложностями. Правительство Китая придает большое значение вопросу по организации возвращения на родину застрявших за границей жителей провинции Хубэй", - сообщила дипломат в ходе онлайн-брифинга.
Он добавила, что министерство иностранных дел немедленно предприняло необходимые меры, "и за два дня мы успешно организовали четыре чартерных рейса и на добровольной основе вернули 399 граждан в Ухань, что в очередной раз показывает скорость и переживания Китая".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.