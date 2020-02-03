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В Ярославле осудили ударившего заключенного экс-сотрудника ИК-1
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РИА Новости

В Ярославле осудили ударившего заключенного экс-сотрудника ИК-1

11:53 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Суд в Ярославле в понедельник приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно бывшего сотрудника колонии №1 Владимира Костюка за насилие против заключенного, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
По данным фонда "Общественный вердикт", который представляет интересы потерпевшего Павла Соколова в суде, Костюк на момент инцидента занимал должность помощника дежурной части отдела безопасности ИК-1. По информации адвокатов, Костюк ударил по голове и с силой толкнул Соколова, в результате чего тот ударился о стену и упал. При этом Костюк знал о перенесенной ранее Соколовым черепно-мозговой операции, утверждают адвокаты.
"Приговором Заволжского районного суда Владимир Костюк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - сказала Козлова.
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Фонд "Общественный вердикт" в своем Telegram-канале сообщил, что адвокаты и потерпевший Соколов не возражают против условного наказания. По их словам, в суде Костюк заявил, что раскаивается в содеянном, он является вдовцом, ухаживает за парализованной матерью и воспитывает двух дочерей, дважды участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
Первый фигурант дела об избиении Макарова был осужден 15 января: бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов получил четыре года колонии общего режима.
Исправительная колония №1 в Ярославле
15 января, 02:24
Дело об избиениях в колонии в Ярославле
200006
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