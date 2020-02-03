Тверь перешла на новую модель пассажирских перевозок

ТВЕРЬ, 3 фев – РИА Новости. В Твери в понедельник начала действовать новая модель пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба областного правительства.
На 39 маршрутов Твери и Калининского района вышли 115 новых автобусов. Всего до конца этого месяца на линию по 85 маршрутам выйдут более 470 современных автобусов. Таким образом, к 1 марта транспортный парк в Твери будет полностью обновлен.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что поставка транспорта профинансирована ВЭБ.РФ по договорам лизинга. Общий объём средств составил свыше 3 миллиардов рублей.
31 января, 16:41Тверская областьГлаве Верхневолжья показали новые автобусы