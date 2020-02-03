Тверь перешла на новую модель пассажирских перевозок

На 39 маршрутов Твери и Калининского района вышли 115 новых автобусов. Всего до конца этого месяца на линию по 85 маршрутам выйдут более 470 современных автобусов. Таким образом, к 1 марта транспортный парк в Твери будет полностью обновлен.