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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-03T11:50+0300
https://ria.ru/20200203/1564185082.html
Тверь перешла на новую модель пассажирских перевозок
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РИА Новости

Тверь перешла на новую модель пассажирских перевозок

11:50 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 3 фев – РИА Новости. В Твери в понедельник начала действовать новая модель пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба областного правительства.
На 39 маршрутов Твери и Калининского района вышли 115 новых автобусов. Всего до конца этого месяца на линию по 85 маршрутам выйдут более 470 современных автобусов. Таким образом, к 1 марта транспортный парк в Твери будет полностью обновлен.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что поставка транспорта профинансирована ВЭБ.РФ по договорам лизинга. Общий объём средств составил свыше 3 миллиардов рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время осмотра парка новых автобусов
31 января, 16:41Тверская область
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Тверская областьТверь
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