В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД

В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38

© Стоп-кадр видео МВД России В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД , сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По ее словам, трое злоумышленников угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они врезались в шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.

По данному адресу находится одно из зданий ГУМВД Москвы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель", - говорится в сообщении.