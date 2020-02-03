В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, трое злоумышленников угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они врезались в шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.
По данному адресу находится одно из зданий ГУМВД Москвы.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подросток задержан. Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжается.
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