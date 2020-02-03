В Госдуму внесли законопроект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов, внесен в Законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов, внесен в Госдуму , следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как ранее отмечал Турчак, в каждом регионе РФ определенный объем расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди, для чего нужна единая правовая основа.

"Законопроектом предлагается дополнить статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации положениями, в соответствии с которыми инициативные платежи будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается дополнить статью 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации положением о необходимости присвоения каждому инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов. Кроме того, законопроект направлен на урегулирование вопросов отражения в местных бюджетах инициативных платежей - добровольных платежей юридических и физических лиц в целях реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.