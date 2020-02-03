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В Госдуму внесли законопроект об инициативном бюджетировании
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об инициативном бюджетировании

11:46 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по федеративному устройству Олег Мельниченко и вице-спикер ГД, лидер фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
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Как ранее отмечал Турчак, в каждом регионе РФ определенный объем расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди, для чего нужна единая правовая основа.
"Законопроектом предлагается дополнить статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации положениями, в соответствии с которыми инициативные платежи будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения", - говорится в пояснительной записке.
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Законопроектом также предлагается дополнить статью 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации положением о необходимости присвоения каждому инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов. Кроме того, законопроект направлен на урегулирование вопросов отражения в местных бюджетах инициативных платежей - добровольных платежей юридических и физических лиц в целях реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.
Отмечается, что реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Олег МельниченкоГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовРоссияПолитика
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