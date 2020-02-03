МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса

"С момента начала эпидемии многие страны предоставили помощь и оказали поддержку Китаю, и мы благодарны за это. Но, насколько мне известно, американское правительство не только не оказало Китаю никакой существенной помощи, напротив, США первыми эвакуировали из Уханя сотрудников своего консульства, первыми заявили о желании вывезти из Китая часть сотрудников посольства, первыми заявили о полном запрете на въезд в США для всех граждан КНР после того, как ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с Китаем", - заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга.