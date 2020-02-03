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МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса
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РИА Новости

МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса

11:46 03.02.2020 (обновлено: 11:47 03.02.2020)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. США не только не предоставили Китаю никакой существенной помощи в борьбе с новым типом коронавируса, но, наоборот, предприняли целую серию мер и посеяли панику, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"С момента начала эпидемии многие страны предоставили помощь и оказали поддержку Китаю, и мы благодарны за это. Но, насколько мне известно, американское правительство не только не оказало Китаю никакой существенной помощи, напротив, США первыми эвакуировали из Уханя сотрудников своего консульства, первыми заявили о желании вывезти из Китая часть сотрудников посольства, первыми заявили о полном запрете на въезд в США для всех граждан КНР после того, как ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с Китаем", - заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга.
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Она подчеркнула, что эти действия США привели к "появлению и распространению паники".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайСША
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