В Челябинске власти работают над улучшением качества воды в домах

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Более 200 жалоб на некачественную воду из-под крана поступило за неделю от жителей Более 200 жалоб на некачественную воду из-под крана поступило за неделю от жителей Челябинска , на очистных сооружениях проводятся мероприятия по улучшению ситуации, сообщил в понедельник замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, пользователи разместили видео текущей из крана на кухне коричневой воды. Также были опубликованы фотографии воды желтого цвета.

Центр гигиены и эпидемиологии региона провел лабораторные исследования качества воды Шершневского водохранилища (источника водоснабжения), питьевой воды с очистных сооружений и кранов жилых домов. Из числа завершенных исследований 4 пробы питьевой воды (3 - горячей воды и 1 – холодной) не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию марганца, мутности и железу.

"По системе водоснабжения. За истекшую неделю поступило более 200 обращений на качество воды от жителей Челябинска, в основном из Калининского и Курчатовского районов. Созданы специальные бригады, которые отрабатывают все жалобы. Выявлено незначительное превышение по химическому элементу марганец, но это не может влиять и давать такой эффект", - сказал Астахов на аппаратном совещании в администрации.

По его словам, управляющим компаниям администрацией поручено промывать бойлеры в домах, также в выходные дни на очистных сооружениях проведены мероприятия по снижению агрессивности воды.