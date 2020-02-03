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В Челябинске власти работают над улучшением качества воды в домах
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РИА Новости

В Челябинске власти работают над улучшением качества воды в домах

11:44 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
Водопроводный кран. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Более 200 жалоб на некачественную воду из-под крана поступило за неделю от жителей Челябинска, на очистных сооружениях проводятся мероприятия по улучшению ситуации, сообщил в понедельник замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, пользователи разместили видео текущей из крана на кухне коричневой воды. Также были опубликованы фотографии воды желтого цвета.
Центр гигиены и эпидемиологии региона провел лабораторные исследования качества воды Шершневского водохранилища (источника водоснабжения), питьевой воды с очистных сооружений и кранов жилых домов. Из числа завершенных исследований 4 пробы питьевой воды (3 - горячей воды и 1 – холодной) не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию марганца, мутности и железу.
"По системе водоснабжения. За истекшую неделю поступило более 200 обращений на качество воды от жителей Челябинска, в основном из Калининского и Курчатовского районов. Созданы специальные бригады, которые отрабатывают все жалобы. Выявлено незначительное превышение по химическому элементу марганец, но это не может влиять и давать такой эффект", - сказал Астахов на аппаратном совещании в администрации.
По его словам, управляющим компаниям администрацией поручено промывать бойлеры в домах, также в выходные дни на очистных сооружениях проведены мероприятия по снижению агрессивности воды.
Кроме того, создана рабочая группа, которая мониторит обращения граждан, связанные с качеством воды, отметил он, пояснив, что все обращения обрабатываются в течение суток. Также он отметил, что улучшение качества воды жители города увидят уже сегодня-завтра.
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