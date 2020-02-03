Голикова рассказала о мобилизации специалистов в связи с коронавирусом

По ее словам, в целом субъекты РФ готовы к реагированию на чрезвычайную ситуацию. В медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, приготовлены дополнительные места.

"Должна также отметить, что министерством здравоохранения и Роспотребнадзором принимаются все меры для мобилизации специалистов и оборудования", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.