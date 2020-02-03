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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T11:41+0300
https://ria.ru/20200203/1564184694.html
ЦПВС не зафиксировал удары ВВС Турции по сирийским войскам
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009513_149:802:2363:2048_1036x0_80_0_0_b55e77ab0b16dd03a436fa309dd2d12e.jpg
РИА Новости

ЦПВС не зафиксировал удары ВВС Турции по сирийским войскам

11:41 03.02.2020
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© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
© Фото : SANA
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолеты ВВС Турции границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
Ранее минобороны Турции сообщило, что четыре турецких военных погибли и 9 получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии.
"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
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Cирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Генштаб сирийской армии заявил 29 января об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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