ЦПВС не зафиксировал удары ВВС Турции по сирийским войскам

Ранее минобороны Турции сообщило, что четыре турецких военных погибли и 9 получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Cирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Генштаб сирийской армии заявил 29 января об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.