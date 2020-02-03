Мишустин рассказал, чем займется Чернышенко в правительстве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Будущее Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в цифровой повестке, и Россия должна играть лидирующую роль на этом направлении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что этой темой в кабмине займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Глава российского правительства 31 января принял участие в международном цифровом форуме и заседании межправсовета ЕАЭС в Казахстане.
"Я глубоко убежден, что будущее союза - в цифровой повестке. Замечательный был форум (в Алма-Ате – ред.). Об этом мы очень подробно на нем говорили. Я считаю, что Россия должна играть на этом направлении лидирующую роль. Нам есть что предложить нашим партнерам, включая самые современные технологические разработки и цифровые сервисы, в том числе в сфере госуслуг", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что есть много элементов, которые в настоящий момент представляют интерес для наших коллег. В качестве примеров он привел также электронное правительство и налоговое администрирование.
"Этой темой будет активно заниматься заместитель председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Дмитрий Николаевич, и прошу вас также регулярно докладывать о данных инициативах, о том, как их воспринимают наши партнеры", - отметил глава правительства РФ.