Мишустин рассказал, чем займется Чернышенко в правительстве

"Я глубоко убежден, что будущее союза - в цифровой повестке. Замечательный был форум (в Алма-Ате – ред.). Об этом мы очень подробно на нем говорили. Я считаю, что Россия должна играть на этом направлении лидирующую роль. Нам есть что предложить нашим партнерам, включая самые современные технологические разработки и цифровые сервисы, в том числе в сфере госуслуг", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.