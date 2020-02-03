Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020

Первая красивая дата февраля выпала на воскресенье.
Первая красивая дата февраля выпала на воскресенье.
В этот день в пяти столичных загсах зарегистрировали брак более 160 влюбленных пар.
В этот день в пяти столичных загсах зарегистрировали брак более 160 влюбленных пар.
Обычно в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания № 1 и 3.
Обычно в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания № 1 и 3.
Однако из-за популярности красивой даты открыли еще Дворец бракосочетания № 5, Шипиловский и Гагаринский загсы.
Однако из-за популярности красивой даты открыли еще Дворец бракосочетания № 5, Шипиловский и Гагаринский загсы.
Первые регистрации состоялись сразу после полуночи.
Первые регистрации состоялись сразу после полуночи.
В ночь с субботы на воскресенье во Дворце бракосочетания № 1 впервые поженились восемь пар.
В ночь с субботы на воскресенье во Дворце бракосочетания № 1 впервые поженились восемь пар.
Февраль 2020 года занимает особое место в календарях женихов и невест.
Февраль 2020 года занимает особое место в календарях женихов и невест.
Только в Москве в красивые даты собираются пожениться почти две тысячи пар.
Только в Москве в красивые даты собираются пожениться почти две тысячи пар.
Больше всего заявлений подано на 20 февраля.
Двадцатое февраля выпадает на будний день, когда регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания.
Двадцатое февраля выпадает на будний день, когда регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания.
Но из-за ажиотажа браки будут регистрировать еще и в отделах ЗАГС.
Но из-за ажиотажа браки будут регистрировать еще и в отделах ЗАГС.
В этот день планируют пожениться более тысячи пар.
В этот день планируют пожениться более тысячи пар.
Следующая волна свадеб ожидается 22 февраля.
Торжества будут проходить не только во Дворцах бракосочетания, но и на новых площадках.
Торжества будут проходить не только во Дворцах бракосочетания, но и на новых площадках.
Регистрировать брак 22 февраля будут в особняке "Роял", в башне "Меркурий" ("Меркури-Спейс"), ресторане "Романтик" и Московском планетарии.
Регистрировать брак 22 февраля будут в особняке "Роял", в башне "Меркурий" ("Меркури-Спейс"), ресторане "Романтик" и Московском планетарии.