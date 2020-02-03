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2020-02-03T12:44+0300
https://ria.ru/20200203/1564184611.html
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564183948_0:389:2950:2048_1036x0_80_0_0_5c0420ceed95102c7d45a4e43b404c50.jpg
РИА Новости

Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020

12:22 03.02.2020 (обновлено: 12:44 03.02.2020)
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В Москве за один день стало на полторы сотни семей больше. Все они заключили брак в красивую дату — 02.02.2020. Счастливые молодожены — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первая красивая дата февраля выпала на воскресенье.

Молодожены и участники свадебной церемонии у Измайловского ЗАГСа
1 из 15

Первая красивая дата февраля выпала на воскресенье.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этот день в пяти столичных загсах зарегистрировали брак более 160 влюбленных пар.

Молодожены на свадьбе в Измайловском ЗАГСе
2 из 15

В этот день в пяти столичных загсах зарегистрировали брак более 160 влюбленных пар.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обычно в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания № 1 и 3.

Молодожены на свадьбе в Шипиловском ЗАГСе
3 из 15

Обычно в воскресенье в Москве работают только Дворцы бракосочетания № 1 и 3.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Однако из-за популярности красивой даты открыли еще Дворец бракосочетания № 5, Шипиловский и Гагаринский загсы.

Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
4 из 15

Однако из-за популярности красивой даты открыли еще Дворец бракосочетания № 5, Шипиловский и Гагаринский загсы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первые регистрации состоялись сразу после полуночи.

Молодожены на свадьбе в Измайловском ЗАГСе
5 из 15

Первые регистрации состоялись сразу после полуночи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В ночь с субботы на воскресенье во Дворце бракосочетания № 1 впервые поженились восемь пар.

Невесты в Шипиловском ЗАГСе
6 из 15

В ночь с субботы на воскресенье во Дворце бракосочетания № 1 впервые поженились восемь пар.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Февраль 2020 года занимает особое место в календарях женихов и невест.

Свидетельница на свадьбе в Шипиловском ЗАГСе
7 из 15

Февраль 2020 года занимает особое место в календарях женихов и невест.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Только в Москве в красивые даты собираются пожениться почти две тысячи пар.

Молодожены на свадьбе в Измайловском ЗАГСе
8 из 15

Только в Москве в красивые даты собираются пожениться почти две тысячи пар.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Больше всего заявлений подано на 20 февраля.

Молодожены на свадьбе в Шипиловском ЗАГСе
9 из 15

Больше всего заявлений подано на 20 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Двадцатое февраля выпадает на будний день, когда регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания.

Молодожены на свадьбе в Измайловском ЗАГСе
10 из 15

Двадцатое февраля выпадает на будний день, когда регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но из-за ажиотажа браки будут регистрировать еще и в отделах ЗАГС.

Молодожены у Измайловского ЗАГСа
11 из 15

Но из-за ажиотажа браки будут регистрировать еще и в отделах ЗАГС.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этот день планируют пожениться более тысячи пар.

Молодожены в Шипиловском ЗАГСе
12 из 15

В этот день планируют пожениться более тысячи пар.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Следующая волна свадеб ожидается 22 февраля.

Участники свадебной церемонии садятся в лимузин
13 из 15

Следующая волна свадеб ожидается 22 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Торжества будут проходить не только во Дворцах бракосочетания, но и на новых площадках.

Молодожены на свадьбе в Шипиловский ЗАГСе
14 из 15

Торжества будут проходить не только во Дворцах бракосочетания, но и на новых площадках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Регистрировать брак 22 февраля будут в особняке "Роял", в башне "Меркурий" ("Меркури-Спейс"), ресторане "Романтик" и Московском планетарии.

Молодожены у Шипиловского ЗАГСа
15 из 15

Регистрировать брак 22 февраля будут в особняке "Роял", в башне "Меркурий" ("Меркури-Спейс"), ресторане "Романтик" и Московском планетарии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЗАГСМоскваФото
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