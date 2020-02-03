В ДФО проверили часть школ, куда поступили сообщения о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Значительную часть школ Значительную часть школ Дальнего Востока , куда в понедельник поступили сообщения о "минированиях", проверили, опасные предметы не нашли, сообщили РИА Новости представители мэрий.

Ранее сообщалось, что эвакуированы все школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, одна школа Владивостока, три школы Биробиджана. Также эвакуированы все школы Благовещенска, там проверка уже завершилась.

"Проверены 52 из 70 школ Хабаровска, подозрительных объектов не найдено", - сказал РИА Новости представитель мэрии города.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что из 37 эвакуированных школ осталось проверить 6, вечером эта работа будет завершена.

"Школу во Владивостоке проверили, тревога была ложная", - сказал РИА Новости представитель мэрии приморской столицы.

В администрации Биробиджана также отметили, что учебные заведения проверили, ничего подозрительного не нашли.