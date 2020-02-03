В ДФО проверили часть школ, куда поступили сообщения о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Значительную часть школ Дальнего Востока, куда в понедельник поступили сообщения о "минированиях", проверили, опасные предметы не нашли, сообщили РИА Новости представители мэрий.
Ранее сообщалось, что эвакуированы все школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, одна школа Владивостока, три школы Биробиджана. Также эвакуированы все школы Благовещенска, там проверка уже завершилась.
"Проверены 52 из 70 школ Хабаровска, подозрительных объектов не найдено", - сказал РИА Новости представитель мэрии города.
В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что из 37 эвакуированных школ осталось проверить 6, вечером эта работа будет завершена.
"Школу во Владивостоке проверили, тревога была ложная", - сказал РИА Новости представитель мэрии приморской столицы.
В администрации Биробиджана также отметили, что учебные заведения проверили, ничего подозрительного не нашли.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.