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В ДФО проверили часть школ, куда поступили сообщения о минировании
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РИА Новости

В ДФО проверили часть школ, куда поступили сообщения о минировании

11:36 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Значительную часть школ Дальнего Востока, куда в понедельник поступили сообщения о "минированиях", проверили, опасные предметы не нашли, сообщили РИА Новости представители мэрий.
Ранее сообщалось, что эвакуированы все школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, одна школа Владивостока, три школы Биробиджана. Также эвакуированы все школы Благовещенска, там проверка уже завершилась.
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Три школы Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании
"Проверены 52 из 70 школ Хабаровска, подозрительных объектов не найдено", - сказал РИА Новости представитель мэрии города.
В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что из 37 эвакуированных школ осталось проверить 6, вечером эта работа будет завершена.
"Школу во Владивостоке проверили, тревога была ложная", - сказал РИА Новости представитель мэрии приморской столицы.
В администрации Биробиджана также отметили, что учебные заведения проверили, ничего подозрительного не нашли.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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Дальний ВостокБиробиджанХабаровскВладивостокПроисшествия
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