"Би-2" в 2021 году выпустит новый альбом

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа "Би-2" работает над одиннадцатым студийным альбомом, релиз которого запланирован на весну 2021 года, пока готово пять песен, сообщил РИА Новости участник коллектива Шура Би-2.
Группа в понедельник выпустила первый сингл "Пекло" из будущего альбома. По словам музыканта, эта песня предвещает весь альбом.
"Она действительно важная, как и темы, которые в ней затрагиваются. Альбом еще записывается, сводится. На данный момент готово пять песен. Ждать новый альбом уже в 2021 году. Скорее всего, весной", - сообщил собеседник агентства.
Рок-группа "Би-2" основана в 1988 году. На счету группы десять альбомов, последний из которых стал одним из самых успешных релизов. Песни коллектива были отмечены многими музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина".
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