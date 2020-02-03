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Культура
2020-02-03T11:35+0300
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"Би-2" в 2021 году выпустит новый альбом
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РИА Новости

"Би-2" в 2021 году выпустит новый альбом

11:35 03.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастник рок-группы "Би-2" Шура
Участник рок-группы Би-2 Шура
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участник рок-группы "Би-2" Шура . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа "Би-2" работает над одиннадцатым студийным альбомом, релиз которого запланирован на весну 2021 года, пока готово пять песен, сообщил РИА Новости участник коллектива Шура Би-2.
Группа в понедельник выпустила первый сингл "Пекло" из будущего альбома. По словам музыканта, эта песня предвещает весь альбом.
"Она действительно важная, как и темы, которые в ней затрагиваются. Альбом еще записывается, сводится. На данный момент готово пять песен. Ждать новый альбом уже в 2021 году. Скорее всего, весной", - сообщил собеседник агентства.
Рок-группа "Би-2" основана в 1988 году. На счету группы десять альбомов, последний из которых стал одним из самых успешных релизов. Песни коллектива были отмечены многими музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина".
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