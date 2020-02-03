В финал "Лидеров России" вышли семь представителей от Татарстана

КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Татарстан стал первым среди регионов Приволжского федерального округа по числу финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", в финал вышли сразу семь представителей республики, сообщают организаторы.

"Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России 2020", прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа. Из них семь участников представляют Татарстан, шесть – Башкортостан, четыре – Чувашию", - говорится в сообщении.

В числе финалистов также представители Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Пензенской областей, Мордовии, Пермского края, Марий Эл.

В минувшие выходные на стадионе "Нижний Новгород" состоялся региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из ПФО. Конкурсанты прошли контрольное тестирование и оценочные мероприятия в кейсовом формате. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов округа, которые ранее успешно прошли отбор из почти 42 тысяч заявившихся претендентов. Помимо оценочных мероприятий, на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы.

Как сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров, участники полуфинала в Приволжье очень разные: среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие, мама девятерых детей. У 47 конкурсантов научные степени: 44 – кандидаты наук, три участника имеют докторскую степень.

Татарстан в полуфинале представляли 42 человека. Самыми сильными из них оказались руководитель налоговой практики АНП "Зенит" Закир Абдрашитов, заместитель военного прокурора Татарстана Карен Додонов, руководитель отдела компании "Джи Ди Си Сервисез" Тимур Кайданный, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, управляющий директор Банка ВТБ Ирек Садыков, руководитель юридической службы ОЭЗ "Алабуга" Никита Хилимончик, директор АНО "Сообщество мам Татарстана" Нина Шимина.