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2020-02-03T11:33+0300
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Оверчук будет координировать стратегию экономической интеграции ЕАЭС
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РИА Новости

Оверчук будет координировать стратегию экономической интеграции ЕАЭС

11:33 03.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховАлексей Оверчук
Алексей Оверчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук займется координацией работы с российской стороны по подготовке стратегии экономической интеграции ЕАЭС до 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства 31 января принял участие в международном цифровом форуме и заседании межправсовета ЕАЭС в Казахстане.
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"Идет подготовка важнейшего документа, который определит стратегию развития Союза на ближайшие пять лет. Много есть вопросов, как будет выглядеть эта стратегия. Мы договорились практически в еженедельном формате обсуждать основные положения стратегии, встретиться еще раз до следующего соответственно события, когда будет собираться Евразийский межправсовет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он выразил надежду на то, что работа с коллегами для достижения этой цели будет вестись достаточно активно.
"Координировать эту работу будет заместитель председателя правительства Алексей Логвинович Оверчук", - добавил премьер.
Оверчук был назначен вице-премьером, в полномочия которого входит координация работы федеральных органов исполнительной власти по вопросам участия РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.
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31 января, 15:53
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Алексей ОверчукЕвразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияЭкономика
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