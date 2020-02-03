Оверчук будет координировать стратегию экономической интеграции ЕАЭС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук займется координацией работы с российской стороны по подготовке стратегии экономической интеграции ЕАЭС до 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства 31 января принял участие в международном цифровом форуме и заседании межправсовета ЕАЭС в Казахстане.
31 января, 17:45Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов
"Идет подготовка важнейшего документа, который определит стратегию развития Союза на ближайшие пять лет. Много есть вопросов, как будет выглядеть эта стратегия. Мы договорились практически в еженедельном формате обсуждать основные положения стратегии, встретиться еще раз до следующего соответственно события, когда будет собираться Евразийский межправсовет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он выразил надежду на то, что работа с коллегами для достижения этой цели будет вестись достаточно активно.
"Координировать эту работу будет заместитель председателя правительства Алексей Логвинович Оверчук", - добавил премьер.
Оверчук был назначен вице-премьером, в полномочия которого входит координация работы федеральных органов исполнительной власти по вопросам участия РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.