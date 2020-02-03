Оверчук будет координировать стратегию экономической интеграции ЕАЭС

"Идет подготовка важнейшего документа, который определит стратегию развития Союза на ближайшие пять лет. Много есть вопросов, как будет выглядеть эта стратегия. Мы договорились практически в еженедельном формате обсуждать основные положения стратегии, встретиться еще раз до следующего соответственно события, когда будет собираться Евразийский межправсовет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.