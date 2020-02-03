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2020-02-03T11:31+0300
https://ria.ru/20200203/1564184057.html
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
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РИА Новости

МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией

11:31 03.02.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
"Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось", - заявил он в интервью агентству РАР.
Чапутович отметил, что "выступление президента Владимира Путина в Яд Вашем (во время всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме – ред.) было как-то не особенно антипольским".
Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что Холокост был и останется глубокой раной, трагедией, о которой будут помнить всегда, а долг современных и будущих политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Он добавил, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой, нельзя проглядеть первые ростки шовинизма и антисемитизма.
Варшава, Польша
Вчера, 10:00Акценты
Не стареют душой репарации. Польша вновь напоминает России о себе Если уж кому Россия и должна, то это Польше. Много и всегда – желательно деньгами. Срок не вышел и не выйдет, ибо у военных репараций срока давности быть не может. Так считают в польском МИД.
"Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи", - заявил глава МИД Польши.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
Путин заявлял также, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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МИД РФМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Назначение себя победителем не есть победа )
3 февраля, 11:35
Андрей Дашков
18872001
Испугались, что дальше будет "лучше". Не все документы рассекретили, ВВП не все еще сказал. "Поздно пить Боржоми" .
3 февраля, 11:36
llevone2017
18140002
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