Экс-глава Керчи призвала прекратить травлю ее детей

"Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было", - сказала Хужина журналистам.