Экс-глава Керчи призвала прекратить травлю ее детей

КЕРЧЬ, 3 фев – РИА Новости. Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, ушедшая в отставку на фоне скандала с "поздравлением" блокадников города батонами хлеба, призвала прекратить в соцсетях травлю ее родных и близких.
Депутаты Керченского горсовета в понедельник досрочно прекратили полномочия Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.
"Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было", - сказала Хужина журналистам.
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Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
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