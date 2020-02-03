В Забайкалье отменили массовые мероприятия из-за ОРВИ и гриппа

"На территории Забайкалья ограничено проведение культурных мероприятий с участием детей и взрослых. Библиотеки, музеи, концертно-зрелищные и образовательные учреждения продолжают работу и несколько раз в день с помощью специальных вирулицидных средств обрабатывают свои помещения. Осуществляют влажную уборку с мытьем полов и поверхностей, проветривание до и после мероприятий. Работники учреждений оснащены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы", - сказала Цымпилова.