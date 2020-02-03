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В Забайкалье отменили массовые мероприятия из-за ОРВИ и гриппа
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РИА Новости

В Забайкалье отменили массовые мероприятия из-за ОРВИ и гриппа

11:29 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Вид города Читы с воздуха. Архивное фото
ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Министерство культуры Забайкальского края отменило все массовые культурные мероприятия из-за вспышки ОРВИ и гриппа, сообщается на официальном портале региона со ссылкой на главу минкульта Забайкалья Татьяну Цымпилову.
"На территории Забайкалья ограничено проведение культурных мероприятий с участием детей и взрослых. Библиотеки, музеи, концертно-зрелищные и образовательные учреждения продолжают работу и несколько раз в день с помощью специальных вирулицидных средств обрабатывают свои помещения. Осуществляют влажную уборку с мытьем полов и поверхностей, проветривание до и после мероприятий. Работники учреждений оснащены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы", - сказала Цымпилова.
По данным управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, в регионе за неделю заболеваемость ОРВИ в целом выросла на 165%, а среди школьников - на 258%. Эпидемический порог среди детей от 7 до 14 лет превышен в 18 районах из 31.
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11:25
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