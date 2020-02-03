В МИД оценили возможный перенос совещания комитета СЕ из Грузии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва исходит из того, что все государства должны выполнять свои международные обязательства, заявил замглавы МИД России Москва исходит из того, что все государства должны выполнять свои международные обязательства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко , комментируя возможность переноса совещания комитета Совета Европы из Грузии в Страсбург.

В Тбилиси 14-15 мая пройдёт совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас это не очень сильно волнует, мы исходим из того, все государства должны выполнять свои международные обязательства", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о возможном переносе комитета Совета Европы из Страсбурга в Грузию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.

Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.