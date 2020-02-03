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В МИД оценили возможный перенос совещания комитета СЕ из Грузии
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РИА Новости

В МИД оценили возможный перенос совещания комитета СЕ из Грузии

11:26 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва исходит из того, что все государства должны выполнять свои международные обязательства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя возможность переноса совещания комитета Совета Европы из Грузии в Страсбург.
В Тбилиси 14-15 мая пройдёт совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Нас это не очень сильно волнует, мы исходим из того, все государства должны выполнять свои международные обязательства", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о возможном переносе комитета Совета Европы из Страсбурга в Грузию.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
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Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял РИА Новости Гаврилов, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Саломе ЗурабишвилиСергей ЛавровМИД РФГосдума РФСовет ЕвропыАлександр ГрушкоГрузияВ мире
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