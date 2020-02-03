В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медицинские работники в Гонконге устроили забастовку с требованием закрыть границу с материковым Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает издание South China Morning Post.
Более тысячи человек в понедельник начали забастовку с требованием закрыть границу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась провести встречу с членами Союза управления медицинских учреждений.
"Полное закрытие границы – это единственный эффективный способ предотвратить распространение вируса", - сказал микробиолог из Университета Гонконга Хо Пак-лэун, которого цитирует издание.
Ранее власти Гонконга закрыли шесть из 15 пограничных пунктов на границе с Китаем, а также запретили въезд людям, приезжающим из Уханя. Однако они отказались полностью закрывать границу для всех приезжающих из Китая, заявляя, что в таком случае гонконгцы также не смогут вернуться домой.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 12:50В Гонконге рассказали о борьбе с распространением коронавируса