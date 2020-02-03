В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем

Более тысячи человек в понедельник начали забастовку с требованием закрыть границу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась провести встречу с членами Союза управления медицинских учреждений.

"Полное закрытие границы – это единственный эффективный способ предотвратить распространение вируса", - сказал микробиолог из Университета Гонконга Хо Пак-лэун, которого цитирует издание.

Ранее власти Гонконга закрыли шесть из 15 пограничных пунктов на границе с Китаем, а также запретили въезд людям, приезжающим из Уханя. Однако они отказались полностью закрывать границу для всех приезжающих из Китая, заявляя, что в таком случае гонконгцы также не смогут вернуться домой.