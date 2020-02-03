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В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем
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РИА Новости

В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем

11:26 03.02.2020 (обновлено: 11:44 03.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медицинские работники в Гонконге устроили забастовку с требованием закрыть границу с материковым Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает издание South China Morning Post.
Более тысячи человек в понедельник начали забастовку с требованием закрыть границу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась провести встречу с членами Союза управления медицинских учреждений.
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"Полное закрытие границы – это единственный эффективный способ предотвратить распространение вируса", - сказал микробиолог из Университета Гонконга Хо Пак-лэун, которого цитирует издание.
Ранее власти Гонконга закрыли шесть из 15 пограничных пунктов на границе с Китаем, а также запретили въезд людям, приезжающим из Уханя. Однако они отказались полностью закрывать границу для всех приезжающих из Китая, заявляя, что в таком случае гонконгцы также не смогут вернуться домой.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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