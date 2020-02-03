ЦПВС: турецкие войска не уведомили Россию о передвижениях в Идлибе

"Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб", - говорится в сообщении.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.