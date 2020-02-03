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Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии
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РИА Новости

Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии

11:18 03.02.2020
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© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы Команда пожарно-спасательного центра Москвы
 Команда пожарно-спасательного центра Москвы
© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы
Команда пожарно-спасательного центра Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Команду пожарно-спасательного центра Москвы пригласили на международную выставку в Германию, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы (КГХ).
"Московские спасатели выступят на международной выставке INTERSHULTS 2020 в Германии. Наша команда примет участие в уникальных соревнованиях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в КГХ.
© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
 Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы
Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
Отмечается, что организаторы мероприятия из 87 заявок от 36 стран отобрали 29 команд, в числе которых и сборная Москвы. Команду департамента ГОЧСиПБ представят Сергей Бушманов, Михаил Земцов, Александр Лукин, Дмитрий Шляпин, Олег Алексеев, Михаил Плюхин, Михаил Коняхин и Павел Грищенков.
"В ходе выставки INTERSHULTS 2020 проводятся уникальные соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Holmatro Rescue Challenge, в которых пожарные и спасатели столицы покажут свое мастерство", - добавили в пресс-службе.
В КГХ напомнили, что пожарные и спасатели ГКУ "ПСЦ" несколько лет подряд занимали призовые места в городских и всероссийских соревнованиях по ликвидации ДТП, а в прошлом году стали первыми в соревнованиях на международном салоне "Комплексная безопасность 2019".
© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
 Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы
Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
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ГОЧСиПБАлександр ЛукинМоскваГерманияОбщество
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