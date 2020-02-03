Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Команду пожарно-спасательного центра Москвы пригласили на международную выставку в Команду пожарно-спасательного центра Москвы пригласили на международную выставку в Германию , рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы (КГХ).

"Московские спасатели выступят на международной выставке INTERSHULTS 2020 в Германии. Наша команда примет участие в уникальных соревнованиях по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в КГХ.

© Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы © Фото предоставлено департаментом ГОЧСиПБ Москвы Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы

Отмечается, что организаторы мероприятия из 87 заявок от 36 стран отобрали 29 команд, в числе которых и сборная Москвы. Команду департамента ГОЧСиПБ представят Сергей Бушманов, Михаил Земцов, Александр Лукин, Дмитрий Шляпин, Олег Алексеев, Михаил Плюхин, Михаил Коняхин и Павел Грищенков.

"В ходе выставки INTERSHULTS 2020 проводятся уникальные соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Holmatro Rescue Challenge, в которых пожарные и спасатели столицы покажут свое мастерство", - добавили в пресс-службе.

В КГХ напомнили, что пожарные и спасатели ГКУ "ПСЦ" несколько лет подряд занимали призовые места в городских и всероссийских соревнованиях по ликвидации ДТП, а в прошлом году стали первыми в соревнованиях на международном салоне "Комплексная безопасность 2019".