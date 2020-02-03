В Карелии умер чиновник, считавший себя жертвой клеветы

В начале ноября Прокопьев назвал "бессовестной лживой провокацией" и клеветой сообщения СМИ с якобы его цитатой о том, что он "пристрелил бы" недовольных граждан. До этого публикация о его высказываниях про жителей района, которых Прокопьев якобы назвал "социальными паразитами", появилась на карельском портале "Черника" и была растиражирована другими СМИ. "Черника" ссылалась на очевидцев с заседания и указала, что чиновник якобы бурно отреагировал в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенной системой дренажа в городе и другими условиями жизни. В частности, издание привело якобы цитату чиновника о том, что "была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".