В Карелии умер чиновник, считавший себя жертвой клеветы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, обвинивший в клевете СМИ, которые процитировали его слова об отстреле недовольных граждан, скоропостижно скончался, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В начале ноября Прокопьев назвал "бессовестной лживой провокацией" и клеветой сообщения СМИ с якобы его цитатой о том, что он "пристрелил бы" недовольных граждан. До этого публикация о его высказываниях про жителей района, которых Прокопьев якобы назвал "социальными паразитами", появилась на карельском портале "Черника" и была растиражирована другими СМИ. "Черника" ссылалась на очевидцев с заседания и указала, что чиновник якобы бурно отреагировал в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенной системой дренажа в городе и другими условиями жизни. В частности, издание привело якобы цитату чиновника о том, что "была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".
"Второго февраля скоропостижно скончался глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев… Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием", - написал Парфенчиков на своей странице в Facebook.
Он добавил, что Прокопьев возглавлял администрацию района с 2013 года, а до этого долгое время работал в правоохранительных органах. "Уроженец Ильинского сельского поселения, он прекрасно знал и любил свой район, многое сделал для его развития, был предан своему делу и своей малой родине", - отметил глава Карелии, уточнив, что встречался с Прокопьевым в пятницу.
О дате и месте похорон чиновника пока не сообщается.