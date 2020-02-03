Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T11:23+0300
https://ria.ru/20200203/1564183331.html
В Карелии умер чиновник, считавший себя жертвой клеветы
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564183511_0:26:1600:926_1036x0_80_0_0_bc936f381c123bc16f578afdf1e5694a.jpg
РИА Новости

В Карелии умер чиновник, считавший себя жертвой клеветы

11:17 03.02.2020 (обновлено: 11:23 03.02.2020)
1608
© Фото : официальный сайт Олонецкого национального муниципального районаГлава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев
Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев
© Фото : официальный сайт Олонецкого национального муниципального района
Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, обвинивший в клевете СМИ, которые процитировали его слова об отстреле недовольных граждан, скоропостижно скончался, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В начале ноября Прокопьев назвал "бессовестной лживой провокацией" и клеветой сообщения СМИ с якобы его цитатой о том, что он "пристрелил бы" недовольных граждан. До этого публикация о его высказываниях про жителей района, которых Прокопьев якобы назвал "социальными паразитами", появилась на карельском портале "Черника" и была растиражирована другими СМИ. "Черника" ссылалась на очевидцев с заседания и указала, что чиновник якобы бурно отреагировал в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенной системой дренажа в городе и другими условиями жизни. В частности, издание привело якобы цитату чиновника о том, что "была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".
"Второго февраля скоропостижно скончался глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев… Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием", - написал Парфенчиков на своей странице в Facebook.
Он добавил, что Прокопьев возглавлял администрацию района с 2013 года, а до этого долгое время работал в правоохранительных органах. "Уроженец Ильинского сельского поселения, он прекрасно знал и любил свой район, многое сделал для его развития, был предан своему делу и своей малой родине", - отметил глава Карелии, уточнив, что встречался с Прокопьевым в пятницу.
О дате и месте похорон чиновника пока не сообщается.
Телеведущий Владимир Соловьев
30 января, 21:53
Соловьев дал совет чиновникам "не дурить" после отставки главы Чувашии
6401201
Обсудить 1
Артур ПарфенчиковКарелияОбщество
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Директор Гидрометцентра России Сергей Васильевич Борщ
Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38
В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Автовладелец устанавливает на автомобиль номерные знаки в одном из ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
Лента новостейМолния